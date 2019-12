Imperia, il quad scivola sul ghiaccio e precipita in un dirupo. Muore a 54 anni davanti a due amici (Di lunedì 30 dicembre 2019) Claude Biancheri, un uomo francese di 54 anni, è morto ieri dopo essere precipitato in un dirupo sul Monte Grai, in Liguria. Il quad che stava guidando è scivolato sulla neve durante una manovra finendo in un dirupo per decine di metri. Per il 54enne non c’è stato niente da fare. La tragedia si è consumata davanti agli occhi di due amici. Un uomo francese di 54 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere precipitato in un dirupo mentre era alla guida del suo quad sul Monte Grai, in Liguria. Claude Biancheri, questo il nome della vittima, che risiedeva a Tenda, è caduto in un burrone davanti agli occhi di alcuni soccorritori impegnati nel recupero di due escursionisti scivolati poco distante su una lastra di ghiaccio. Il 54enne era salito da Sanson insieme a un amico, alla guida di un secondo quad sul quale viaggiava come passeggero anche un minorenne. I due, dopo essersi accorti che i loro ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Imperia, il quad scivola sul ghiaccio e precipita in un dirupo. Muore a 54 anni davanti a due amici… - fulviodeangeli1 : Imperia, con quad scivola su ghiaccio, precipita in canalone e muore -