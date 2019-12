Giulio Raselli ha scelto Giulia | Magra consolazione per Giovanna dopo Uomini e Donne (Di lunedì 30 dicembre 2019) Giulio Raselli ha scelto Giulia D’Urso e non resta che una Magra consolazione per Giovana Abate dopo il suo percorso a Uomini e Donne. Cosa sta succedendo? Ormai le vacanze di natalizie stanno arrivando alla fine e il 7 gennaio 2020 torna in onda il trono classico di Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione abbiamo potuto … L'articolo Giulio Raselli ha scelto Giulia Magra consolazione per Giovanna dopo Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

