(Di lunedì 30 dicembre 2019) Èall’Avana all’età di 81 anni Harry Villegas,no soprannominato “” che prestò servizio sotto Che. Lo annuncia la tv di Statona, indicando come causa della morte il malfunzionamento di diversi organi.Villegas fu sotto il comando di Chenella Rivoluzionena, innel 1965 e in Bolivia fra il 1966 e il 1967. Fu uno dei cinque guerriglieri, treni e due locali, che sfuggirono all’assedio militare boliviano che annientò i ribelli portando alla morte di Chenel 1967.Tornato anel 1968, Villegas ricoprì alti incarichi militari e servì in due missioni dell’esercito durante la guerra civile in Angola, che durò dal 1975 al 1991. Brigadiere generale in pensione, aveva ricevuto il titolo onorario di Eroe della Repubblica di. Nel 1996 ...

