Conte ci ripensa | ‘Non lascio la politica a fine mandato’

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Giuseppeparla del futuro: “Non lo vedo senzadopo questo mio intenso coinvolgimento”. Arrivato a Palazzo Chigi in punta di piedi e accolto dallo scetticismo dell’opinione pubblica, Giuseppesi è ritagliato il suo spazio guadagnando il gradimento degli italiani. E sembra essersi trovato bene. Il Presidente del Consiglio, in un colloquio con la Repubblica ha fatto sapere di voler proseguire la carrieraanche al termine della legislatura in corso., “Non vedo un futuro senza” Giuseppeè diventato un politico a tutti gli effetti, in grado di resistere a una crisi di governo e a una manovra di palazzo. Anche per quanto riguarda il futuro, il premier continua a vedersi nel mondo della. “Dopo questo mio intenso coinvolgimento, non vedo un futuro senza…. Penso al ...

