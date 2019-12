Chelsea: Lampard con Hudson-Odoi prova il tutto per tutto (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Chelsea ha chiuso la partite dell’Emirates con il 4231. Lampard ha inserito Hudson-Odoi per Kovacic Dopo il 343 iniziale, Lampard ha modificato diverse volte l’assetto tattico del Chelsea contro l’Arsenal. Ha concluso con un 4231 molto offensivo, con Hudson-Odoi, Willian e Mount alle spalle di Abraham. Lo scopo era quello di mettere più qualità in zona di rifinitura per muovere il blocco difensivo piuttosto prudente dell’Arsenal. Si vede nella slide sopra, con tutti i giocatori molto vicini tra di loro e la mediana Jorginho-Kante dietro. Da notare sul lato debole la sovrapposizione di Lamptey, giovane terzino inserito da Lampard nella ripresa. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

