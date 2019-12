Buoni propositi | come non sbagliare sulla palestra

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 30 dicembre 2019)nonnonnonnonnonnonVini, pandori e panettoni, torroni. Qualche chilo che arriva, le attività sportive che vengono in gran parte sospese. Le vacanze natalizie e di fine anno, per chi ovviamente può concedersele, possono portarsi dietro qualche conseguenza complicata da smaltire. E spesso, proprio in questa fase, si comincia a maturare il classico, buon proposito per l’anno seguente: dal primo gennaiosenza pietà, sette giorni su sette, solo insalate per pranzo e otto bicchieri d’acqua al giorno. Ovviamente, niente più vino e birra. Auguri. Giusto, ovviamente. Ma a quanto pare non esattamente efficace. ...

