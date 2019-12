Brescia, sequestra e picchia per tre giorni l’ex compagna per costringerla a sposarlo: arrestato (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ha rinchiuso l'ex compagna in una stanza d'albergo per tre giorni e l'ha picchiata per obbligarla a firmare un accordo matrimoniale. Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Montichiari, in provincia di Brescia, dagli agenti della polizia locale chiamati dal personale dell'hotel, allarmato dalle urla della vittima. Leggi la notizia su milano.fanpage

