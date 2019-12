Benjamin Mascolo | dice addio alle foto ritoccate su Instagram “Devo amarmi”

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 30 dicembre 2019)annuncia di non voler ricorrere piùsui social, vuole mostrarsi per come è Il cantante del duo musicale Benji e Fedeha annunciato di non voler più ritoccare lesui social. Seguitissimo dai fans, l’artista ha deciso di dare una svolta alla sua immagine e di mostrarsi per come è realmente. Ma perchéha deciso di cambiare? Ai suoi fans ha detto di volerlo fare perché vuole cominciare a volersi bene davvero. L’artista ha anche detto che da questo momento posterà susoloreali, non artefatte o. Perpare sia la via giusta da intraprendere e vuole staccarsi dal mondo stereotipato che lanciano i social. Il suo è un messaggio importante, da non sottovalutare, e in una società in cui l’immagine è al primo posto ha un grande significato.ha deciso di amarsi per quello che è Ma ...

