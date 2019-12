Benevento-Pisa ha già due squalificati, ennesima multa per la Strega (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Già due assenti sicuri per la prima sfida del girone di ritorno in programma al Vigorito dopo la sosta tra Benevento e Pisa. Tra i nerazzurri mancheranno il difensore Aya e l’attaccante Masucci, che erano in diffida e sono stati ammoniti nella sfida dell’ultimo turno con il Frosinone. Nessun provvedimento per i calciatori del Benevento, ma un dettaglio da non sottovalutare, ovvero l’ingresso in diffida di Massimo Coda, ammonito nel secondo tempo del match con l’Ascoli. Arriva infine anche un’ammenda per la società, l’ennesima di questa stagione. Il club dovrà pagare 1.500 euro per l’accensione di due bengala nel proprio settore. Qui tutti i provvedimenti del giudice sportivo L'articolo Benevento-Pisa ha già due squalificati, ennesima multa per la Strega proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

