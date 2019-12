As Roma | è Friedkin il prossimo presidente Dopo 7 anni addio a Pallotta

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Si apre un nuovo capitolo nella storia dell’As: l’era di Jamessta per concludersi, presto il club della capitale sarà di proprietà del texano Dan. Le parti hanno trovato un accordo di massima che non coinvolge lo stadio di Tor Valla, per cui l’attuale proprietà dellanon ha mai avuto l’autorizzazione … L'articolo As, èilproviene da www.meteoweek.com.

OfficialASRoma : L'#ASRoma ha pubblicato il seguente comunicato con riferimento ad alcune notizie apparse recentemente sugli organi… - Solano_56 : Arrivano le conferme dalla Roma: Friedkin ?? - CorSport : La #Roma passa a #Friedkin: manca solo l'ufficialità???? -