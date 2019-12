16enni morte a Roma: “Le ragazze sono passate con il semaforo verde” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Cesare Piraino, il legale dei genitori di Camilla Romagnoli, la 16enne uccisa e investita a Roma insieme all’amica Gaia von Freymann da un Suv guidato dal 20enne Pietro Genovese, ha affermato che il semaforo di Corso Francia, luogo dell’incidente, non prevede il giallo per chi attraversa e le ragazze avrebbero cominciato l’attraversamento con il verde per i pedoni. L’avvocato ha, quindi, chiesto, tramite un atto depositato in Procura, ai magistrati di approfondire questa circostanza, definita «determinante sul profilo probatorio». Nel dettaglio il legale ha scritto che «il semaforo per l’attraversamento pedonale ha una peculiarità obiettiva: non prevede il caratteristico ‘giallo per i pedoni’ ma che al ‘verde per i pedoni’, che dura 26 secondi e mezzo circa, segua soltanto un ‘verde lampeggiante’ che dura appena tre ... Leggi la notizia su cronacasocial

