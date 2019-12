Zapata si racconta: «L’Atalanta mi è mancata tantissimo. Ho vissuto un incubo» (Di domenica 29 dicembre 2019) Duvan Zapata si è raccontato ai canali ufficiali dell’Atalanta, spiegando i difficili momenti che ha vissuto a causa dell’infortunio Al sito ufficiale dell’Atalanta, Duvan Zapata raccontai i mesi da incubo che ha vissuto a causa dell’infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per parecchi mesi. Ora il colombiano è pronto a risorgere nel 2020. RECUPERO – «Sto lavorando da solo, però bene dai. Sto cercando di approfittare di questi giorni per rientrare con la squadra e non saltare più nessuna gara. Mi sento molto meglio. Ho lavorato tanto» incubo – «L’Atalanta mi è mancata tantissimo. A volte mi veniva l’ansia di guardare le partite e vedere che non c’ero e non potevo far nulla, ho fatto fatica. Stavo male a vedere i miei compagni in tv, i bambini mi aiutavano a distrarmi un po’. Adesso ho tanta voglia di tornare e ... Leggi la notizia su calcionews24

