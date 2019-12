William sta organizzando un compleanno da sogno per Kate

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sandra Rondini Mustique è uno dei luoghi in cui i Duchi di Cambridge hanno sempre amato rilassarsi in totale privacy. E per ildisi dice chele stiauna sorpresa molto speciale Con il Natale alle spalle e un nuovo anno all'orizzonte, il Principesta già programmando una vacanza di lusso per festeggiare il prossimo 9 gennaio ildella moglieMiddleton. Secondo una fonte di Life & Style il Duca di Cambridge, 37 anni, sta pianificando una mini-fuga romantica per il 38esimodella moglie, senza lasciare però a casa i loro tre figli, ma portandoli con loro a Mustique, esclusivo paradiso caraibico. Nella piccola spiaggia privata, che è un autentico gioiello delle Antille,potrà organizzare una festa dicoinvolgendo anche i piccoli George, Charlotte e Louis, per la gioia della Middleton ...

ValTagliaferri : Gli storici non sanno esattamente cosa passò nella testa del giovane William Webb Ellis la mattina del 1° novembre… - Kakdazula : RT @mirianagrassi1: #SeguireIlTuoProfiloConUnDito #VentagliDiParole Anche la sua assenza è una cosa che sta con me. F. Pessoa #Painting… - e_ben_trovato : RT @mirianagrassi1: #SeguireIlTuoProfiloConUnDito #VentagliDiParole Anche la sua assenza è una cosa che sta con me. F. Pessoa #Painting… -