Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2019 ore 13 | 30

(Di domenica 29 dicembre 2019)DEL 29 DICEMBREORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLAPERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1FIRENZE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA MAGLIANO SABINA ED ORTE IN DIREZIONE FIRENZE IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA A PALESTRINA FINO ALLE 24 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA REGINA MARGHERITA PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO NATALE PRENESTINOA FARA IN SABINA ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER L’ANNUALE MANIFESTAZIONE “DOMENICHE NATALIZIE” DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA 24 MAGGIO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI FINO ALLE ORE 21 Servizio fornito da Astral L'articolodel 29-12-ore 13:30 proviene da ...

