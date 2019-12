Una maestra per spiegare il corpo umano ai suoi alunni si inventa un modo che li lascia a

Leggi la notizia su baritalianews

(Di domenica 29 dicembre 2019) Unaspagnola, Verónica Duque ama tantissimo il suo lavoro e si impegna tanto affinchè ogni lezione sia amata daibambini. Il giorno che dovevail, argomento interessante ma anche molto complesso, si è presentata a scuola indossando una tuta in 3d che hato i bambini a bocca aperta. L’insegnante è entrata in classe indossando una tuta e sopra una vestaglia. Quando si è tolta la vestaglia i bambini non credevano ai loro occhi. Sono rimasti tutto il tempo della spiegazione affascinati e non si sono persi neppure un attimo di ciò che diceva loro l’insegnante. Il video è girato in rete e ha avuto 6000 retweet e più di 30 000 like. La, che insegna scienze ad Alicante, nella classe terza B della scuola María Teresa Íñigo de Toro, a Valladolid ha dichiarato così: “Cerchiamo sempre a come rendere le lezioni più motivanti, per cui ...

