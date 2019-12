Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019) Nicole Mazzocato e i tentati suicidi Qualche giorno fa l’ex corteggiatrice di, Nicole Mazzocato ha fatto delle dichiarazioni davvero sconvolgenti: “Hoil!”. Affermazioni fatte alla conduttrice e ballerina Lorella Boccia durante l’intervista a Rivelo, la trasmissione TV trasmessa su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Uno dei momenti più bui della sua vita è stato dopo la sua partecipazione al dating show ideato e condotto daDe. L’ex corteggiatrice diospite a Rivelo Dopo aver concluso la sua esperienza a, come ha confessato a Rivelo, Nicole Mazzocato è stata sommersa di insulti e critiche feroci che ovviamente le hanno fatto malissimo. L’ex fiamma di Fabio Colloricchio era entrata in una specie di tunnel, infatti non riusciva più a rendersi conto dilo che le stava ...

KontroKulturaa : Scandalo Maria De Filippi: 'Dopo Uomini e Donne ho tentato il suicidio. Quel che mi ha fatto è da incubo'. Parte l… - maria_palamini : RT @maria_palamini: @Docwind_docwind @adrianobusolin @aAnnanka Punto, che fine ha fatto lo scandalo del CSM Palamara and Co.???? - maria_palamini : @Docwind_docwind @adrianobusolin @aAnnanka Punto, che fine ha fatto lo scandalo del CSM Palamara and Co.???? -