LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 83-70 | Serie A basket in DIRETTA | netta vittoria per

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. FINITA!batte83-70. 83-70 Canestro di Gudaitis buttandosi indietro. 83-68 Altro alley oop spaziale di Markovic per la schiacciata di Hunter, sono 12 gli assist del serbo oggi!! 81-68 Non si segna da un minuto abbondante,si è arresa. 81-68 50% invece per Moraschini, 1’59” alla conclusione. 81-67 2/2 per Scola dalla lu. 81-65 Teodosic dal palleggioooooo!!! Il serbo mette probabilmente la parola fine alla partita. 78-65 Micov segna due liberi. 78-63 Baldi Rossi fa saltare Scola e realizza il canestro da oltre l’arco!ad un passo dal successo quando mancano 3’38”. 75-63 Hunter preciso a cronometro fermo. 73-63 Taglio di Hunter che inchioda con la ...

zazoomnews : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 31-27 Serie A basket in DIRETTA: tanto equilibrio sul parquet! - #Virtus… - zazoomnews : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 46-40 Serie A basket in DIRETTA: tentativo di fuga della Segafredo ma i meneghin… - zazoomnews : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 24-20 Serie A basket in DIRETTA: primo quarto di grande intensità! - #Virtus… -