LIVE Reggio Emilia-Virtus Roma | Serie A basket 2020 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario d’inizio, programma e streaming di– Calendario giornata diA Salve a tutti e benvenuti allatestuale di, match valido per la sedicesima giornata dellaA di2019-. Al PalaBigi arrivano due squadre vogliose di riscatto dopo aver maturato due sconfitte consecutive: la formazione di Maurizio Buscaglia è reduce dai ko contro Venezia e Brindisi, mentre i capitolini hanno prima malamente ceduto il passo a Brescia al PalaEur e poi sono andati vicinissimi all’impresa sul campo dei campioni d’Italia in carica di Venezia, arrendendosi soltanto negli ultimi secondi di gioco. L’obiettivo, dunque, tanto per glini quanto per ini, è quello di chiudere bene l’anno, con una vittoria che darebbe morale e punti preziosi in classifica. ...

ItaliaDiMetallo : Soul S Chains & Red Masquerade Live at Condor Club in provincia di Reggio Emilia | Italia Di Metallo - caratozzolomelo : Orchestra Tammuriata Nera, live @ Teatro Francesco Cilea, Reggio Calabria 23dic2019 -