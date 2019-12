Juventus | Maurizio Sarri in bilico? Torna di moda l’hashtag #Sarriout per l’ex Napoli

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di domenica 29 dicembre 2019) Lanon ha chiuso di certo nel migliore dei modi il 2019. La sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio, unica squadra in grado di battere i bianconeri anche in campionato, ha fatto sorgere un po’ di dubbi sull’operato di. Il nuovo mister bianconero ha perso l’opportunità di vincere il suo primo trofeo in Italia. Il suo proverbiale gioco non si vede. Il vice Giovanni Martusciello ha parlato delle difficoltà del momento con i tifosi juventini del club di Ischia. “È difficile arrivare in una squadra ultravincente, dobbiamo confermare quanto di buono hanno fatto i nostri predecessori ma con una nostra idea. Non è facile avere tutto e subito e nemmeno vincere nell’immediato. Soffermandoci solo sui risultati andremo incontro a difficoltà enormi, la squadra si sta comunque mettendo a disposizione e sta imparando”. Intanto, su ...

Fidate_de_Radja : A gennaio anche con le dovute restrizioni vediamo come procederà e cosa farà la Juventus per provare a dare soluzio… - emanuelelecito : Le 'bombe di mercato' del grande Maurizio Mosca, erano più attendibili... ?????? #Haaland #Juve #Juventus… - paulaannev : RT @mauriziopompil1: Forza Maurizio ripartiamo. Fino alla fine forza Juventus -