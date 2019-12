Il “padding” delle compagnie aeree: perché voli con ritardi programmati? (Di domenica 29 dicembre 2019) Il «padding», cioè la pratica delle compagnie aeree di programmare ritardi nei voli è molto diffusa ed ha delle ricadute sull’inquinamento del pianeta e sulle condizioni e le percezioni di efficienza di volo Se negli Anni ‘60 si impiegavano cinque ore in aereo per arrivare da New York a Los Angeles e 45 minuti da … L'articolo Il “padding” delle compagnie aeree: perché voli con ritardi programmati? proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

