Gommone alla deriva | Guardia Costiera salva due persone

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNel tardo pomeriggio di ieri, ladi Salerno ha soccorso duea bordo di unnelle acque antistanti il litorale di Eboli. La chiamata di soccorso è pervenuta tramite il numero 1530, attivo ogni giorno, 24 ore su 24, in tutto il territorio nazionale per richiedere aiuto o segnalare emergenze in mare. La telefonata è stata effettuata da un cittadino che richiedeva un intervento a favore di duedi sesso maschile che si trovavano a bordo di undi circa due metri privo di motore e con un solo remo, ingovernabile a causa delle avverse condizioni meteomarine. Immediatamente, la motovedetta delladedicataricerca e al soccorso in mare veniva inviata nel tratto di mare interessato dall’evento. Il personale militare, giunto sul punto, riusciva a trarre in salvo i due malcapitati, spaventati ...

