Domenica In | Eleonora Daniele parla del futuro E svela un dettaglio sul marito

Leggi la notizia su dilei

(Di domenica 29 dicembre 2019) Appuntamento straordinario conIn: per l’ultima puntata del 2019 la padrona di casa, Mara Venier, ha deciso di offrire al pubblico dei momenti sia commoventi che divertenti. Filo conduttore di quest’ultimadel decennio è stato l’oroscopo di Paolo Fox, con previsioni personalizzate per i vari vip presenti. Tra i più interessanti c’è stato sicuramente l’oroscopo di, che ha rivelato dei particolari sui progetti per ile sulle sue relazioni di coppia e non. Paolo Fox ha un po’ provocato la bella, del segno del Leone, iniziando così il suo oroscopo: Voi Leone siete sempre molto esigenti, troppo. Forse volete troppo, volete sempre che le persone vi dimostrino che vi vogliono bene., confermando quanto detto da Fox, ha in effetti detto che è così. E ha rivelato unsul rapporto con ...

gabriellabocca : @bellalilli16 @mauriziocresce6 Grazie! Buona domenica a te Eleonora - marcellosanfili : @EledeNardis Sempre super bella.. ???? Buona domenica carissima Eleonora ?????? - mauriziocresce6 : @EleonoraImpero3 Buon pomeriggio Eleonora, perfetta entrata, bravissima. Ti ringrazio e buona domenica:-))) -