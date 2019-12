Detenuto esce in permesso premio e torna con la droga (Di domenica 29 dicembre 2019) Valentina Dardari Quando è stato fermato dagli agenti penitenziari ha cercato di liberarsi delle sostanze stupefacenti, senza riuscirci Un Detenuto che era uscito dal carcere di Cassino in permesso premio, ha cercato di rientrarci la sera di Natale, con della droga. Quando ha capito di essere stato scoperto dagli agenti penitenziari ha cercato far sparire le sostanze stupefacenti che aveva addosso, senza però riuscirsi. Gli agenti infatti si sono subito accorti di quanto stava accadendo e hanno bloccato l’uomo e sequestrato quanto trovato. L’operazione è riuscita grazie all’intensificazione della vigilanza e del lavoro delle guardie all’interno della casa circondariale nella quale è avvenuto il fatto. Gravissime sarebbero state le conseguenze se il Detenuto fosse riuscito a introdurre nell’istituto penitenziario la droga che aveva con sé, racchiusa in un pacchetto. Con ... Leggi la notizia su ilgiornale

Detenuto esce Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Detenuto esce