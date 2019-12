Come funziona il gioco del semaforo rosso a Corso Francia

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il Messaggero oggi torna suldelraccontando che la metà delle persone che attraversa il vialone lo fa senza rispettare le regole: Una coppia di fidanzati si prende sotto braccio e corre fino a mettere piede sul marciapiede davanti alla T-Bone station. E attraversare al di fuori delle “zebre”o con ildiventa una roulette russa. Un genitore, l’altro giorno, ha trovato il coraggio di denunciare persino l’esistenza di un folleda parte dei giovanissimi di Roma Nord che si sfidano e postano sui social le loro bravate: scavalcare il guard-rail centrale die correre tra le auto che sfrecciano per raggiungere il lato opposto della strada. È il “giochino del”. Sarà più veloce delle auto e quando arriverà dall’altra parte della strada colui che lo ha sfidato dovrà restare in silenzio. Eccolo il gesto, la prova ...

