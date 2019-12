Brindisi | picchiava con la scopa il marito | allontanata da casa 76enne

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a Fasano. La vittima, un uomo di 80 anni, sarebbe stato convinto dal figlio a denunciare la madre Si parla spesso di violenza tra le mura domestiche in cui le vittime sono per lo più le donne. Ma poco si parla della violenza che le donne stesse esercitano sugli uomini. Un caso è accaduto nella provincia di. Maltrattava il, un uomo di 80 anni, per questo ad una donna di 76 anni è stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.Il fatto è accaduto in particolare a Fasano, come detto, nelno. I carabinieri della stazione locale hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dallafamiliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, come si legge in una nota inviata agli ...

news24_city : Maltrattava e picchiava l'anziano marito: allontanata 76enne -