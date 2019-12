Australian Open 2020 | Andy Murray costretto al forfait per problemi all’anca

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019)non parteciperà agli, primo Slam della stagione di tennis in programma dal 20 gennaio al 2 febbraio. Il 32enne ha dovuto darea causa di un nuovo problema all’anca: l’infortunio patito a fine novembre in Coppa Davis non è stato recuperato dallo scozzese che dunque dovrà rinviare il suo rientro in una prova dello Slam. Il vincitore di Wimbledon 2015 è stato finalista a Melbourne in ben cinque occasioni (l’ultima nel 2016) ma non ha mai alzato al cielo il trofeo, a ottobre aveva vinto il torneo di Anversa e sembrava tornato in forma dopo la doppia operazione all’anca sinistra ma purtroppo un nuova criticità gli impedirà di giocare uno Slam dopo aver già saltato Wimbledon, Roland Garros e USnell’ultima stagione. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

