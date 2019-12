Veronica Burchielli su Zarino | “Alessandro è la mia scoperta | nel nostro percorso ci

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 28 dicembre 2019)dedica parole speciali ad Alessandro, l’ex tronista fa sapere che ci crede molto nella loro relazionee Alessandrocontinuano ad attirare non poco l’attenzione del gossip, la coppia nata da poco al Trono Classico di Uomini e Donne appare sempre più affiatata e unita. I due si mostrano sempre più complici e innamorati nelle loro Instagram Stories, non perdono occasione per dimostrare ai loro tantissimi fan la veridicità dei loro sentimenti. Poche ore faha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram, parlando del fidanzato ha detto:è la mia. Lo osservo in tutte le sue sfaccettature e mi sta insegnando molto senza saperlo… ha la mia stima. Alessandro cosa è per me? Sicuramente è una persona importante nella mia vita ed io nelci credo molto”. L’ex tronista ...

zazoomnews : Veronica Burchielli stregata da Alessandro: “Mi piace da morire” - #Veronica #Burchielli #stregata - KontroKulturaa : Veronica Burchielli stregata da Alessandro: “Mi piace da morire” - - zazoomblog : Uomini e Donne Veronica Burchielli cottissima di Alessandro Zarino. Su Instagram dice… - #Uomini #Donne #Veronica… -