Terremoto Basilicata | scosse in provincia di Potenza | paura tra la popolazione MAPPE e

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Diversedisi sono verificate a distanza ravvicinata nella serata di oggi, sabato 28 dicembre, indi. La più forte ha avuto magnitudo 3.0 e si è verificata alle 22:32. L’epicentro è stato individuato a Pignola, a pochi chilometri dal capoluogo lucano. Nel giro di pochi minuti sono state registrate altre tre lievi, due di magnitudo 1.7 e una di magnitudo 1.5.tra lache ha distintamente avvertito le. Finora non sono stati segnalati danni a cose e persone. L'articoloinditra lae DATI Meteo Web.

GianniSimonelli : Terremoto Basilicata, scosse in provincia di Potenza: avvertite dalla popolazione - Meteo Web - zazoomnews : Terremoto oggi in Italia- Ingv: dopo Umbria e Basilicata scosse in Puglia e Sicilia - #Terremoto #Italia- #Ingv:… -