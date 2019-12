Terremoto a Potenza | scossa di magnitudo 3 0 avvertita dai cittadini

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Paura in Basilicata, dove in provincia di, nella serata di sabato 28 dicembre 2019, si sono verificate diverse scosse dia distanza ravvicinata. Quella più forte ha avuto3.0 ed è statadalla popolazione, anche se al momento non si registrano danni a cose o persone. L’epicentro è stato individuato a Pignola, comune non molto distante dal capoluogo lucano, a 15 chilometri di profondità.

