Somalia autobomba a Mogadiscio | più di 70 morti | anche bambini | video agghiacciante

(Di sabato 28 dicembre 2019) 28 dicembre 2019,. Purtroppo sono decine ie numerosi i feriti, fra cui, rimasti coinvolti nell’esplosione che ha sconvolto la capitale della. Un bilancio provvisorio che peggiora di minuto in minuto. L’attentato non è stato ancora rivendicato, ma tutti i sospetti ricadono sugli Al Shabaab, formazione jihadista legata ad Al Qaida., più di 70Secondo quanto riportato da Adnkronos il Capo dell’ospedale di Medina, Mohamed Yusuf, ha parlato di 73. Una cifra spaventosa, senza contare i tanti feriti. Secondo quanto ricostruito dal portavoce del governo, Ismael Mukhtar Omar, si sarebbe trattato di un attentatore suicida che al volante di un’sarebbe entrato in azione vicino a un checkpoint lungo Afgoye Road alla periferia di ...

RaiNews : #Somalia per una esplosione le vittime sarebbero oltre 90. Tra queste '17 agenti di polizia, 73 civili e 4 stranier… - repubblica : Somalia, strage a Mogadiscio: oltre 70 morti per l'esplosione di un'autobomba [aggiornamento delle 10:23] - repubblica : Somalia, strage a Mogadiscio: oltre 60 morti per l'esplosione di un'autobomba [aggiornamento delle 09:43] -