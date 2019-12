Meteo, schiaffo gelido di Capodanno: neve in città (Di sabato 28 dicembre 2019) Le previsioni Meteo per gli ultimi giorni del 2019: domenica 29 dicembre arriva il gelo sull’Italia Dopo un Natale 2019 soleggiato e mite ci aspetta un Capodanno 2020 gelido e nevoso. Un vero e proprio ribaltone già annunciato degli esperti che avevano infatti previsto, a cavallo del passaggio al nuovo anno, una netta inversione delle … L'articolo Meteo, schiaffo gelido di Capodanno: neve in città è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

