LIVE Sci alpino | Discesa Bormio 2019 in DIRETTA | iniziata la gara | attesa per Dominik

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI(28 DICEMBRE) 11.32 Partito l’americano Nyman. 11.30 Subito fuori Franz, l’austriaco salta una porta. Tocca all’americano Nyman. La pista è ghiacciatissima, servirà tanta potenza fisica oggi per controllare gli sci. 11.30LADI! Inl’austriaco Max Franz! Cielo terso nella località valtellinese, condizioni climatiche perfette per la. 11.27 Il primo a partire sarà l’austriaco Max Franz. 11.25 I pettorali di partenza degli italiani: 9 Paris, 21 Fill, 23 Buzzi, 30 Marsaglia, 35 Casse, 44 Cazzaniga, 49 Battilani, 55 Schieder. 11.22 I pettorali di partenza dei favoriti: 7 Kriechmayr, 9 Paris, 13 Feuz, 15 Kilde, 17 Mayer, 19 Jansrud. 11.20 Beat Feuz confida nel colpaccio: “Oggi si partirà sul ripido, non avrò problemi di ...

