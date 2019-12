Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) di Anna Maria Giannini* Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli hanno perso la vita sabato notte in quella che può definirsi una tragedia consumatasi sulla strada. Erano insieme in una serata come tante in cui divertirsi, scambiarsi idee, confidenze, insomma tutto quello che tipicamente riguarda ragazze di sedici anni che si affacciano alla vita con progetti, desideri, sogni e un lungo cammino che le attende. Per Gaia e Camilla però il percorso si è interrotto bruscamente. Dinamiche delle quali si occuperanno gli Inquirenti nelle appropriate sedi istituzionali hanno determinato il dolore profondo e senza fine dei genitori, dei parenti, degli amici, dei compagni di scuola: un dolore difficilissimo da sopportare. Quanteintorno ad una tragedia della strada? Si parla spesso di dati inquietanti. I paragoni che vengono fatti usando metafore appropriate ci fanno pensare a bollettini di ...

stanzaselvaggia : Un’altra cosa che non tollero della narrazione dell’incidente di Ponte Milvio è il rimarcare che sia una faccenda d… - TutteLeNotizie : Incidente Ponte Milvio, quanto è importante che ad assistere le vittime ‘indirette’ siano… - DVD23690077 : RT @mariannaaprile: Io sarò anche polemica e rompiscatole, ma il racconto dell’incidente di Ponte Milvio sta travalicando per metodi, coper… -