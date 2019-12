Haftar marcia a sud di Tripoli (Di sabato 28 dicembre 2019) Il fronte è sempre lo stesso apertosi lo scorso 4 aprile, quando avanzando da Gharyan il generale Khalifa Haftar è riuscito con le sue truppe ad attestarsi a circa 20 chilometri da Tripoli: è nella periferia meridionale della capitale libica che si continua a combattere ed è lì che si concentrano gli sforzi dell’uomo forte della Cirenaica. Le avanzate delle ultime ore Il Libyan National Army (Lna), l’esercito guidato per l’appunto da Haftar, ha rivendicato nelle ultime 48 ore l’avanzamento in diversi quartieri posti lungo la linea del fronte meridionale di Tripoli. In particolare, l’Lna sarebbe riuscito a prendere possesso dei punti più strategici attorno all’aeroporto di Qasr Bin Ghashir, così come importanti successi militari vengono riportati nella zona di Salah Al Dean. Il quartiere in questione si trova non molto lontano dalla Second Ring Road, ... Leggi la notizia su it.insideover

