Gianluca Vialli | il tumore che lo affligge è tra i più letali | “Il mio obiettivo è di

(Di sabato 28 dicembre 2019)sta combattendo una terribile lotta contro il cancro al pancreas e i suoi tifosi, i suoi fan, non lo hanno mai abbandonato in questo momento così difficile esponendo negli stadi striscioni di solidarietà negli stadi. “L’ho affrontato come quando facevo il calciatore. Mi sono dato subito degli obiettivi a lunga scadenza: non morire prima dei miei genitori e portare le mie figlie all’altare. (Continua…..) E poi degli obiettivi a breve scadenza: l’operazione, la degenza, la chemio, la radio, le vacanze in Sardegna con un fisico da far vedere”. Parole molto toccanti quelle dell’ex calciatore, ma che fanno capire quanta forza questo uomo abbia e quanto sia grande la voglia di vivere. La speranza è che le cure possano davvero permette adi poter tornare a vivere, felice e spensierato in compagnia della sua famiglia. (Continua…..) ...

