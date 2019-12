Garbagnate | è nato Liam | il figlio di Alessio Allegri | il campione di basket

Leggi la notizia su ilnotiziario

È nato Liam, il figlio di Alessio Allegri. Il campione di basket di Garbagnate è morto per un malore a Rho a metà dicembre (clicca qui per l'articolo). Stanotte alle 2, la moglie Claudia ha venuto alla luce il piccolo all'ospedale Sacco di Milano. Così la famiglia della OSL ha annunciato la nascita: "Ora la nostra famiglia ha un componente in più". In questi giorni è stato presentato il nuovo logo della squadra che commemora Allegri, per tutti "Koeman". Nei giorni successivi alla tragedia, gli amici di Allegri hanno avviato una raccolta fondi per aiutare la moglie in questo terribile momento (clicca qui per tutti i dettagli).

