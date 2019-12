Cristiano Ronaldo senza freni | il portoghese rivela | “Vorrei migliorare il mio inglese e

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019)non ha mai fatto mistero di voler giocare fino a tarda età, o almeno fino a che il fisico reggerà. Il campione, a margine della Dubai Sport Conference, ha risposto ad alcune domande sul suo futuro, svelando importanti retroscena: “La cosa più importante, secondo me, è avere anche sempre tante motivazioni. Non devo più dimostrare nulla a nessuno tranne a me stesso e alla mia famiglia, devo devo godermi tutto ciò che ho raggiunto. Oggi nel calcio ci sono 40enni che fanno ancora la differenza, ma c’è una vita dopo il calcio. Cerco sempre di imparare. Voglio recuperare il tempo che ho perso per lo studio. Vincere una Champions in più o in meno non mi renderà più felice, anche se ovviamente voglio sempre vincerla. Mi preparo per il futuro, voglio cimentarmi in nuove cose:il mioe magari fare un film a Hollywood… E per ...

