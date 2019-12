Conte | ‘Mattarella Presidente tutti italiani | saggio ed equilibrato’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “E’ l’opinione della stragrande maggioranza degli, c’è la massima riconoscenza per come ilMattarella sta interpretando il suo magistero, con equilibrio, con saggezza, è veramente ildigli. La fase politica ha attraversato momenti molti difficili e lui ha dimostrato delle grandi qualità e di saper interpretare con spirito condiviso quello che è il ruolo deldella Repubblica, dando un’alta testimonianza di quello che è un senso di responsabilità e di rispetto delle istituzioni”. Lo ha affermato ildel Consiglio, Giuseppe, in occasione della conferenza stampa di fine anno. L'articolo: ‘Mattarellaed equilibrato’ CalcioWeb.

