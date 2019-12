Ciclismo | quando debutterà Fabio Aru nel 2020? Il programma del Cavaliere | mirino sul

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019)Aru si sta preparando per essere grande protagonista nel, ildei Quattro Mori sta svolgendo il periodo di allenamento invernale in modo da farsi trovare pronto in vista delle prime gare della prossima stagione. Il 29enne difenderà ancora i colori della UAE Emirates dopo un paio di annate estremamente complicate a causa di svariati problemi fisici, il sardo vuole risorgere e ha fissato i suoi obiettivi più importanti che sono il Tour de France e magari le Olimpiadi di Tokyose riuscirà a convincere il CT Davide Cassani.esordiràAru nel? Ildell’isolano è già stato comunicato in maniera ufficiale e il debutto è previsto al Tour Colombia, piccola corsa a tappe indall’11 al 16 febbraio. A seguire l’alfiere della UAE Emirates tornerà in Europa per prendere parte alla Tirreno-Adriatico (11-17 marzo), poi è ...

