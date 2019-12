Biancavilla | tentato femminicidio alla vigilia di Natale | tenta di strangolare la moglie

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Calci pugni e schiaffi davantifiglioletta di 4 anni e infine, le manigola. Così ha aggredito lanel corso di una banale lite un 47enne di, in Sicilia, dove ladiè andato in scena l’ennesimo episodio di violenza domestica. La vittima ha riportato lesioni e traumi su tutto il corpo e un ematomagola. È stata soccorsa con il protocollo ‘codice rosa’. Il marito è stato arrestato per lesioni e maltrattamenti. L’ha scossa, picchiata, presa a calci e pugni davantifiglioletta di 4 anni e al figlio maggiore. È accaduto,di, a, in provincia di Catania, dove solo l’intervento del figlio della coppia ha impedito che la situazione potesse tragicamente degenerare. L’uomo, un 57enne con precedenti penali, le aveva messo le mani al collo e stavanto di strangolarla quando il ragazzo è ...

