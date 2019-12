Autobomba Somalia | decine di morti a Mogadiscio | feriti anche bambini

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un’è esplosa a, in, vicino a un affollato checkpoint. Le autorità locali hanno parlato di almeno 90 vittime, tra le quali “17 agenti di polizia, 73 civili e 4 stranieri”. Sarebbero invece 61 i corpi ritrovati senza vita dopo l’esplosione. Una cinquantina di persone, tra le quali, infine, sono rimaste ferite. Il servizio ambulanze ha cercato di salvare il maggior numero di vite possibili. Il bilancio è provvisorio.La polizia locale ha parlato di un'”un’esplosione devastante” per descrivere la deflagrazione che ha colpito, la capitale della. L’esplosione è avvenuta vicino a un grande checkpoint in una zona trafficata della città. Almeno 60 le persone morte (alcune fonti ne riportano 20, altre 30) e almeno una cinquantina quelle ferite. Non sono ...

