Un posto al sole | VIVIANA è una bomba pronta a esplodere | anticipazioni

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ormai diverso tempo fa abbiamo appreso di un’avventura tra Filippo (Michelangelo Tommaso) eCarlino (Angela Bertamino), una collaboratrice del Sartori e di suo padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) a Tenerife. La storia sembrava in teoria destinata a non lasciare grandi tracce (a parte i forti sensi di colpa del diretto interessato nei confronti di sua moglie), ma i telespettatori di Unalsanno benissimo che ogni azione produce una conseguenza… In questo caso, la “conseguenza” è l’inaspettato arrivo in quel di Napoli di, desiderosa di conoscere i motivi per i quali il suo rapporto professionale con Ferri e suo figlio si sia a un certo punto interrotto. Ed è bastato un incontro con Roberto per far capire alla donna che l’essere andata a letto con Filippo le è costato il lavoro con i due imprenditori. Unal: ...

