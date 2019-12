Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 08 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019)dailynews radiogiornale una buona giornata da mare da Francesco Vitale in studio e di decine di vittime al momento almeno 14 bilancio provvisorio dello schianto in Kazakistan di un aereo volker 100 con a bordo 100 passeggeri che schianto poco dopo il pollo da almati la città più popolosa del paese sul velivolo viaggiano 95 passeggeri con 5 membri di equipaggio secondo fonti internazionali ci sarebbero 60 sopravvive e cambiamo argomento torniamo aPietro genovese il giovane di vent’anni la guida dell’auto Che ha travolto e ucciso lo scorso sabato notte le sedicenni Gaia e Camilla è stato arrestato è accusato di omicidio stradale plurimo il ragazzo figlio del regista Paolo genovese stato messo ai domiciliari la notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera all’ordinante gli è stata notificata al termine dei primi accertamenti condella polizia locale di ...

