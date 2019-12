Trials of Mana | trama | gameplay | dove esce e quando

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 27 dicembre 2019)ofIn arrivo il remake in alta definizione del terzo capitolo della serie; vediamo insieme cosa tratta la, com’è il. La Dea delL’originaleofera un titolo sviluppato da SquareSoft (ora Square Enix), uscito solo in Giappone per Super Famicon nel 1995, attualmente è in sviluppo un remake in alta definizione. La storia del mondo di gioco è in un universo immaginariovi è quest’energia eterea chiamata; la Dea, in passato, creatrice del mondo di gioco e di questa energia, ha forgiato una spada per combattere otto bestie che minacciano l’esistenza della vita (i Benevodon), le ha sigillate in otto pietre per poi addormentarsi in un albero. Anni dopo, l’energiasta per svanire ed alcune persone complottano per rompere i sigilli delle pietre, ...

