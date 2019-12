Tragedia di Corso Francia | chiesa gremita per i funerali di Gaia e Camilla – Il video

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) «Ciao Angeli». Lo striscione appeso sul luogo dell’incidente saluta le due amiche di 16 anni travolte da un’auto lo s22 dicembre. Saranno gli inquirenti a chiarire le modalità dell’incidente. Oggi è il giorno del silenzio per gli amici, i familiari e i conoscenti che sono arrivati nelladi Collina Fleming a Roma dove avranno luogo idi. Tantissimi ragazzi stanno affollando la. All’ingresso dellasono state collocate due fotografie delle ragazze e decine di corone di fiori. A celebrare isarà il parroco, don Gian Matteo Botto. I feretri sono arrivati intorno alle 10.30: due bare bianche, accompagnate dalle famiglie straziate. Durante la veglia, il viceparroco, Don Marco Zaccaretti, aveva invocato la Madonna: «Anche tu Maria perdesti tuo figlio sulla Croce, ora intervieni, porta subito...

