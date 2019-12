Torino | bimbo di 5 mesi in coma | la madre accusata di omicidio colposo

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Le accuse allasubiranno una modifica: da lesioni gravissime a; questo perché le condizioni del figlio si sono aggravate; non vi è più attività cerebrale. Non sembra esserci più speranza per ildi 5che era stato ricoverato acon delle lesioni gravissime: aveva confessato subito laraccontando … L'articolodi 5in: ladiproviene da www.meteoweek.com.

linosegna : RT @nicomanetta1: Taxi contro il tram che deraglia, contuso un bimbo di 14 mesi - La Repubblica #taxi #NoUber - nicomanetta1 : Taxi contro il tram che deraglia, contuso un bimbo di 14 mesi - La Repubblica #taxi #NoUber - linosegna : RT @nicomanetta1: Taxi contro il tram che deraglia, contuso un bimbo di 14 mesi - La Repubblica #taxi #NoUber -