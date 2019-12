Shuhei Yoshida su PS5 | ' Abbiamo raggiunto un livello di semplicità di programmazione mai

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Attraverso un'intervista a Dengeki PlayStation,ne ha approfittato per parlare di PlayStation 5, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dei giochi.Perinfatti con PlayStation 5 si èl'obiettivo di poter sviluppare in modo semplice, tanto da lasciare spazio alla creatività. "Quello che sento dalle persone che sviluppano su PS5 è cheundidimai visto prima" ha dichiarato.L'asse da favorire per lo sviluppo della prossima generazione, secondo il presidente, è quindi la, un'idea che è mancata durante la creazione di PlayStation 3. "L'era PS3 è stata probabilmente il periodo più difficile in 25 anni di storia di Sony Interactive Entertainment. La difficoltà diera evidente. Quando la complessità dell'hardware rappresenta un ostacolo da superare, diventa più difficile ...

Eurogamer_it : Per Shuhei Yoshida, la programmazione di giochi su #PS5 sarà molto più semplice. - GamesArk_it : Shuhei Yoshida: su #PS5 non è mai stato così facile sviluppare @yosp @PlayStationEU @PlayStation #PlayStation5… - Nextplayer81 : Shuhei Yoshida assicura: PlayStation5 sarà molto facile da programmare -