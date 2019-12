Previsioni Meteo Torino e Piemonte | domani cieli in prevalenza sereni | clima mite per il

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) A, sabato 28 dicembre,ino poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +9°C, la minima di +2°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allertapresente.: bel tempo prevalente sul Nordovest, grazie a correnti settentrionali che porteranno tuttavia nubi stratiformi diffuse al mattino, seppur seguite da ampi rasserenamenti. Neve intermittente, sempre al mattino, limitatamente alle zone più confinali di Ossola, Val Susa e Valle d’Aosta, oltre i 1400-1600m. Poche variazioni per quanto riguarda il contesto termico, che rimaneper il periodo. Massime sui +10-11°C in Valpadana, +15-16°C in Liguria con ...

Agenzia_Ansa : #Meteo | Le previsioni del tempo per oggi #27dicembre #ANSA - infoitinterno : Meteo WEEKEND: arriva la NEVE in PIANURA al Sud, ma sarà pieno INVERNO per tutti. Le Previsioni - pbrex668 : RT @biamissing: Stavo guardando il meteo per conoscere le previsioni del tempo di domani, poi ho alzato gli occhi. -