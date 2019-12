Narcos su Rai 4 due nuove puntate sabato 28 dicembre

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di venerdì 27 dicembre 2019)su Rai 4283 e 4 della seconda stagione, le anticipazioni Prosegue l’appuntamento delsera con le avventure dei narcotrafficanti sudamericani di, duedi, terza e quarta della seconda stagione28in prima tv in chiaro. La storia, che racconta la diffusione della droga in Colombia negli anni ‘80, racconta il duplice punto di vista degli agenti della DEA Murphy e Peña, e di Escobar che da leader di un movimento politico e beniamino del popolo si trova ora impegnato a far perdere le sue tracce. 2×03 Il nostro uomo a Madrid La sparatoria sui poliziotti portata avanti da Pablo, lasciano la Colombia in ginocchio: il capo dell’esercito, Pinzon, si dimette e Gaviria vuole rispondere a Pablo e per questo richiama il colonnello Carillo per rimettere in piedi il Blocco di Ricerca. Pablo e la sua ...

