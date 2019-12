Michael Schumacher | la moglie parla delle sue condizioni | “Grandi cose iniziano con

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Come poter dimenticare quel 29 dicembre del 2013, quandorestò coinvolto nel drammatico incidente sugli sci, che riuscì a mettere in discussione l’intera carriera del fuoriclasse dell’automobilismo? Per una tragica fatalità, il sette volte Campione del mondo è andato incontro a un destino avverso, che gli ha giocato un duro colpo. Mentre era a Meribel, sulle Alpi francesi, l’incidente sugi sci ha fatto cadere in coma, per ben sei mesi, il nostro campione. Ricoverato presso l’Ospedale di Grenoble,è stato poi trasferito a Losanna, in Svizzera, per proseguire la riabilitazione. Una cura “top secret” all’ospedale Georges Pompidou di Parigi; questo è quanto riportarono le pagine del quotidiano Le Parisien, proprio perché, all’epoca, era necessario agire nel massimo riserbo la famiglia ha vissuto quello che è stato il momento più ...

